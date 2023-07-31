Ильский кирпичный завод в Краснодарском крае продали на торгах за 32 млн рублей

Здания и земельный участок ООО Фирма «Стройтех» (пос. Ильский, завод по производству кирпича) продали на открытых торгах за 32,4 млн руб. Сведения о заключении догорора купли-продажи опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Мухаметжанов, Коммерсантъ Фото: Роман Мухаметжанов, Коммерсантъ

Завод по производству кирпича мощностью 15 млн штук в год в поселке Ильский приобрел предприниматель Михаил Степанян, который является совладельцем (10% УК) ООО «Юг-Арт».

В состав единого лота входят земельный участок в поселке Ильский площадью 57,8 тыс. кв. м, 44 нежилых здания, семь сооружений и административный корпус.

Арбитражный суд Краснодарского края в 2017 году признал несостоятельным ООО «Фирма Стройтех». Заявление о банкротстве предприятия было подано в суд кредитором завода Кареном Давтяном, которому не был возвращен долг в сумме 1,5 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фирма Стройтех» зарегистрирована в 1994 году в Северском районе, поселок Ильский. Основной вид деятельности — производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Учредители — Рузанна Амбарцумова и Олег Марочкин.

Тат Гаспарян

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