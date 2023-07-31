Александр Бастрыкин проконтролирует ситуацию с пробитой стеной дома в Волгограде

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки опубликованной в СМИ информации о нарушении прав волгоградцев. Об этом сообщили в информационном центре федерального ведомства.

Журналисты писали о жалобах жителей многоквартирного дома в Ворошиловском районе на отдельный вход в подвал со стороны улицы. Горожане утверждают, что стену пробил владелец части расположенных там помещений, а разрешения на проведение работ они не давали.

СУ СКР по Волгоградской области проводило доследственную проверку, после которой уголовное дело решили не заводить. Генерал юстиции Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Василию Семенову представить доклад о результатах проверки. Исполнение поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Дарья Васенина

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