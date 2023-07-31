В Удмуртии следователи помогли взыскать 316 млн рублей ущерба по преступлениям

По итогу шести месяцев 2023 года в Удмуртии в результате принятых на следствии мер возместили 316 млн руб. ущерба. Большую часть составили дела по налоговым преступлениям — 158 млн руб., сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Еще 127 млн руб. ущерба взыскали по преступлениям в сфере экологии — 127 млн руб. В ходе расследования дел о преступлениях, связанных с нарушениями трудовых прав, был полностью погашен ущерб по зарплате на сумму более 4,2 млн руб.

Кроме того, за полгода был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 67 млн руб. для взыскания штрафов.