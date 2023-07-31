«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На прошедшей неделе европейский Центробанк, Федеральная резервная система США и Банк Японии принимали решение по монетарной политике. ФРС и ЕЦБ повысили ставку на 25 базисных пунктов и намекнули на то, что будет сделана пауза. При этом после решения ФРС в среду доллар начал снижаться, а после решения ЕЦБ, наоборот, укрепляться на мировом рынке. На что обратить внимание инвесторам на этом фоне? Подробности — у экономического обозревателя “Ъ FM” Олега Богданова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Сейчас идет позиционная борьба. Индекс доллара находится на уровне 101,60-101,70 пока и ниже 100 не опускается. И здесь, естественно, все будет зависеть от того, какую динамику будут демонстрировать государственные облигации — и европейские, и японские, и американские, и от выходящей макроэкономической статистики.

Теперь пара слов о российском рубле. Начиная с середины июня традиционный налоговый период стимулирует покупку российской валюты, то есть идет возврат экспортной выручки, продажа выручки для уплаты налогов. У нас он прошел достаточно стабильно, рубль опускался ниже 90 в моменте, до 89,8 за доллар. То есть такой серьезный уровень поддержки для доллара образовался. И к концу прошлой недели рубль начал слабеть, вышел из коридора 90-90,5 и ушел почти на 92 руб.

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