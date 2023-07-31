Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФАС согласовала цену на назальный спрей от гриппа «Гриппферон»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену на назальный спрей от кашля «Гриппферон», что позволило возобновить его продажи в стране, приостановленные в августе 2022 года.

Как сообщило ведомство, предельная цена на «Гриппферон» составит 230,86 рублей без учета НДС и торговых надбавок. В ФАС уточнили, что спрей включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в РФ.

Ранее антимонопольная служба два раза проводила анализ заявленных цен на препарат, однако в установлении предельной цены на него производителю оба раза было отказано. Причиной называлось желание производителя установить слишком высокую цену на назальный спрей.

Александр Кислов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...