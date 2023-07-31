ФАС согласовала цену на назальный спрей от гриппа «Гриппферон»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену на назальный спрей от кашля «Гриппферон», что позволило возобновить его продажи в стране, приостановленные в августе 2022 года.

Как сообщило ведомство, предельная цена на «Гриппферон» составит 230,86 рублей без учета НДС и торговых надбавок. В ФАС уточнили, что спрей включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в РФ.

Ранее антимонопольная служба два раза проводила анализ заявленных цен на препарат, однако в установлении предельной цены на него производителю оба раза было отказано. Причиной называлось желание производителя установить слишком высокую цену на назальный спрей.

Александр Кислов