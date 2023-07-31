АТЭК разыгрывает среди потребителей призы

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Коммунальщики региона объявили акцию, в которой могут участвовать все абоненты АТЭК, которые платят за горячую воду и отопление напрямую по отдельной квитанции. Добросовестные потребители могут выиграть бесплатные кубометры и гигакалории ресурса. А должники, которые оплатят все платежки, помимо участия в розыгрыше получат еще и гарантированный подарок,— им спишут пеню.

«Мы активно готовимся к отопительному сезону. В городах меняются тепловые сети, устанавливается новое энергоэффективное оборудование, на это требуются значительные средства. Долги мешают качественной подготовке к зиме, да и создают неплательщикам массу проблем: блокировку банковских карт, конфискацию авто, запрет на регистрационные действия с имуществом и так далее»,— пояснили в компании.

Чтобы не попадать в «черные списки», да еще и претендовать на бесплатные горячую воду и отопление, нужно по состоянию на 31 августа не иметь долгов. Неплательщики в любом случае выигрывают: при оплате квитанций им списывают пеню! Правда, за исключением случаев, когда дело уже слушалось в суде.

Среди тех, у кого не будет долгов по данным на последний день лета, разыграют 50 призов по 2000 рублей в счет будущей оплаты ресурсов. А это значит, что победителям акции можно будет совершенно бесплатно пользоваться горячей водой и отоплением. Это касается прямых абонентов, которые оплачивают отопление и горячую воду по отдельным квитанциям в городах: Абинск, Гулькевичи, Майкоп, Новороссийск, Тимашевск, Усть-Лабинск

Организатор акции — АО «АТЭК». Узнать подробности акции, правила ее проведения, количество призов по результатам мероприятия, сроки, место и порядок их получения можно на сайтах novgrc.ru и oao-atek.ru.

Оплата через Городской расчетный центр

АТЭК заключили договор с Городским расчетным центром (ГРЦ) на прием и обработку платежей, чтобы в будущем совершенствовать сервис и добавлять для потребителей новые удобные опции. Для абонентов это просто формальность, так как на суммы в квитанциях этот переход не повлияет.

«ГРЦ работает много лет и положительно зарекомендовала себя у абонентов Новороссийска, а теперь будет осуществлять прием платежей за ЖКУ и в других городах края и Адыгеи. Поэтому оплачивать потребленные ресурсы нужно по новым реквизитам»,— рассказали в АО «АТЭК».

Подробности на сайте novgrc.ru.

Акция проводится по 31.08.2023 г.включительно. С информацией об организаторе акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещается на сайте http://oao-atek.ru/.

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