В Татарстане отменили введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения

Власти Татарстана отменили ограничения и меры поддержки, введенные на фоне пандемии коронавируса. Постановление, подписанное главой правительства региона Алексеем Песошиным, опубликовано на портале Кабмина республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Всего в списке оказались 88 документов, которые прекратили свое действие. В частности, речь идет о таких ограничениях, как QR-коды, запрет на посещение религиозных учреждений, обязательный масочный режим, запрет на работу ночных клубов и проведение массовых мероприятий, соблюдение дистанции, самоизоляция и т. д.

Кроме того, согласно документу, в Татарстане перестали действовать условия отсрочки уплаты по договорам аренды недвижимого имущества, а также отдельные меры соцподдержки, особый режим работы в государственных стационарных организациях социального обслуживания», меры господдержки учреждений культуры, меры по реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Татарстана и т. д.

"Ъ-Казань"