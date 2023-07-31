В Уфе на установку арт-объектов направят до 12 млн рублей

Администрация Уфы на аукционе 9 августа выберет подрядчика поставки и установки пяти арт-объектов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — около 12 млн руб., его профинансируют федеральный, республиканский и городской бюджеты.

Работы необходимо выполнить в течение 65 дней. Арт-объекты «Сарматский олень» и «Медведь-сокровище сарматов» будут установлены на набережной Белой, «Черное золото России» — в сквере Мустая Карима, «Башкирский чай» — на пересечении улиц Карима и Чернышевского, «Руки – сердце» — в саду Салавата Юлаева.

«Сарматский олень» золотого цвета представляет собой «условный образ благородного священного животного скифо-сарматов», он должен быть выполнен из холоднокатаного листового металла и гладкой арматуры, указано в документации.

«Медведь-сокровище сарматов» — условный образ медведя Филипповского курганного могильника V–IV вв. до н. э. Скульптура должна быть золотого и черного цвета, выполненная из металла с помощью полигональной техники с перфорацией и техники мозаики.

«Черное золото России» — условное изображение нефтепроводного шарового крана с каплей нефти на основании, выполненное в технике монолита из цельного металла с применением мозаики.

«Башкирский чай» представлен в виде чайной группы, состоящей из чайника и чайной пиалы, выполненных из холоднокатаного металла. Арт-объект будет белым, с декоративными элементами желтого и зеленого цвета.

Арт-объект «Руки – сердце» представляет собой условное изображение женских рук, сложенных в виде сердца. Он будет выполнен в технике листовой сварки с применением плазменной резки металла и точечной сварки. Объект должен быть белого цвета.

Все арт-объекты будут с внутренней подсветкой.

Майя Иванова

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