Семь нелегальных финансовых компаний выявили в Нижегородской области в первом полугодии

Деятельность пяти черных кредиторов, одной финансовой пирамиды и одного нелегального профессионального участника на рынке ценных бумаг пресекли в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщили в Волго-Вятском управлении Банка России (ВВГУ ЦБ РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Черные кредиторы работали под видом комиссионных магазинов и выдавали займы под залог имущества.

Предоставлять кредиты в России могут только банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды. Эксперты ВВГУ ЦБ РФ рекомендовали проверять финансовую организацию на сайте регулятора перед тем, как сотрудничать с ней.

Елена Ковалева