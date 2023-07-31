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Семь нелегальных финансовых компаний выявили в Нижегородской области в первом полугодии

Деятельность пяти черных кредиторов, одной финансовой пирамиды и одного нелегального профессионального участника на рынке ценных бумаг пресекли в Нижегородской области в первом полугодии 2023 года. Об этом сообщили в Волго-Вятском управлении Банка России (ВВГУ ЦБ РФ).

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Черные кредиторы работали под видом комиссионных магазинов и выдавали займы под залог имущества.

Предоставлять кредиты в России могут только банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды. Эксперты ВВГУ ЦБ РФ рекомендовали проверять финансовую организацию на сайте регулятора перед тем, как сотрудничать с ней.

Елена Ковалева

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