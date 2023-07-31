В Ставропольском крае парапланерист погиб на горе Юца

В Ставропольском крае на горе Юца при столкновении в воздухе двух парапланеристов один из них погиб. Об этом сообщил глава Предгорного округа Николай Бондаренко в своем Telegram-канале. Погибшим оказался местный житель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Николая Бондаренко Фото: Telegram-канал Николая Бондаренко

«Второй пилот из Санкт-Петербурга получил живой ушиб шейного отдела. Он вовремя успел выпустить запасной парашют»,— написал Николай Бондаренко.

Врачи обследуют пострадавшего, его жизни ничего не грозит.

Глава округа также выразил соболезнования семье погибшего парапланериста.

Ранее сообщалось, что на горе Юца столкнулись два дельтапланериста в результате ошибок при пилотировании. Оба пострадавших получили переломы ног.

Анастасия Назарова