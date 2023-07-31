В Красноярске суд назначил условный срок няне, укравшей у хозяйки драгоценности на 500 тыс рублей

Железнодорожный раисуд Красноярска рассмотрел дело няни, которая похитила у семьи ювелирные украшения на полмиллиона рублей. За кражу в крупном размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ) ей назначили три года условно с аналогичным испытательным сроком, рассказали в прокуратуре, добавив, что судебном процессе обвиняемая раскаялась в содеянном.

Как установило следствие, а затем и суд, 37-летняя женщина устроилась няней в семью с 2-летним ребенком. С ноября 2022-го по март 2023 года она из шкатулок украла обручальные кольца, серьги, цепочки и подвеску Сartie на общую сумму 490 тыс. руб.

Обнаружив пропажу украшений, хозяйка вызвала полицию, однако няня подслушала телефонный разговор и незаметно покинула дом. При проведении оперативно-розыскных мероприятии женщину задержали. Она во всем созналась и оказала помощь в розыске похищенного имущества, которое она сдавала в ближайшие ломбарды.

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Илья Николаев