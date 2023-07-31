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обновлено 12:03

РЖД в суде изымает у предпринимателя участок для строительства Северного обхода Перми

РЖД в судебном порядке требует изъять у пермского предпринимателя Владимира Никифорова земельный участок площадью 2,71 га на ул. Соликамской, 311. Территория в Орджоникидзевском районе Перми изымается для государственных нужд. Согласно материалам дела на сайте Арбитражного суда Пермского края, рассмотрение дела начнется в сентябре. Дело было передано из Орджоникидзевского райсуда Перми по подсудности, так как ответчиком является индивидуальный предприниматель. Как пишет Business Сlass, участок необходим РЖД для строительства Северного железнодорожного обхода Перми с мостом через Каму.

По данным материалов на сайте Орджоникидзевского райсуда, госкомпания требует изъять у Владимира Никифорова участки площадью 10,5 тыс. кв. м и 16,5 тыс. кв. м, пять нежилых зданий, расположенных на них, железнодорожный тупик и два сооружения растворо-бетонного узла. За выкуп перечисленной недвижимости РЖД готовы заплатить господину Никифорову суммарно 142,5 млн руб., включая возмещение убытков ответчику.

В сервисе 2ГИС указано, что на ул. Соликамской, 311, находится компания «Центр газификации домов “НВН-Газ”», производственные корпуса и производственная площадка «Метресурс-П». Предприниматель Владимир Никифоров занимается сдачей внаем собственной недвижимости.

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