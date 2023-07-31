Начальник контрольного управления главы Башкирии повышен в должности

Начальник контрольного управления главы Башкирии Александр Линкевич распоряжением главы республики Радия Хабирова повышен до заместителя руководителя администрации главы Башкирии — начальника контрольного управления главы.

«Мы вас знаем уже, вы — эффективный руководитель контрольного управления, но объем большой. Для координации более эффективной работы ваш статус повысили, вас в должности повысили»,— заявил Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

Александ Линкевич с 2000 по 2018 годы работал старшим преподавателем и начальником кафедры управления в органах внутренних дел уфимского юридического института МВД России. Возглавлял отдел контроля исполнения поручений контрольного управления главы Башкирии. В 2022 году был назначен начальником контрольного управления главы.

Влада Шипилова

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