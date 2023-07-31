Башкирия сформирует еще один добровольческий батальон

Власти Башкирии поддержат инициаторов создания еще одного добровольческого батальона, сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании правительства в понедельник, 31 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова Фото: Ксения Федорова

«Ко мне начали поступать обращения — недавно поступило обращение от "Боевого братства" Альшеевского района. Они предлагают с учетом того, что идут заявки в штаб общественной поддержки контрактной службы сформировать еще один именной башкирский батальон»,— сказал он.

Глава региона сообщил, что готов поддержать инициативу и профинансировать все расходы, которые возникнут в процессе создания нового батальона. Воинское формирование будет названо в честь Героя России Алмаза Сафина.

Ранее Башкирия создала шесть добровольческих батальонов.

Наталья Балыкова

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