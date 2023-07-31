Валюта встраивается в переводы

Тинькофф-банк возобновил валютные переводы, несмотря на санкции. Компания попала в черный список американского Минфина две недели назад. Тогда все переводы в долларах, евро и других недружественных валютах были приостановлены. Однако теперь, как сообщили Frank Media в службе поддержки Тинькофф-банка, он договорился с банками-корреспондентами в США и вернул возможность отправить деньги за рубеж. Правда, не во все юрисдикции. Как это стало возможно? И что говорят в других подсанкционных финансовых организациях? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Список возможных отправлений довольно скромен. Доллары США можно перевести в Азербайджан, Киргизию и Таджикистан. Юани и гонконгские доллары готовы принять в Китае и Казахстане.

Последний согласен работать и с тенге. Компания уточняет, что деньги принимает не каждый банк, но некоторые свою готовность подтвердили. С одной стороны, в этом нет ничего удивительного: лицензия Минфина позволяет Тинькофф-банку проводить валютные операции вплоть до середины октября. Но тогда возникает вопрос: почему на это согласились не все компании во всех юрисдикциях? Своя версия есть у партнера адвокатского бюро BGP Litigation Сергея Гландина:

«Санкции США обязаны соблюдать американские лица, все остальные действуют в зависимости от своей собственной комплаенс-политики. Какие-то банки сказали, что не согласны на этот риск. У некоторых риск-аппетиты поскромнее, и пока есть возможность, они готовы заработать на Тинькофф-банке».

С другой стороны, другие подсанкционные финансовые организации не предложили и этого. Вместе с Тинькофф-банком в тот же день в черном списке оказались Локо-банк, банк «Солидарность» и ПСКБ. “Ъ FM” позвонил в поддержку каждого из них и там сказали, что переводы за рубеж в долларах и евро невозможны. В лучшем случае юань, и то не все. Под санкции тогда подпал и «Юнистрим», но в тот же день заявил, что у него есть некое инфраструктурное решение, чтобы бесперебойно обеспечивать международные переводы в валюте. Сейчас, например, он позволяет отправить евро на Кипр. “Ъ FM” попросил финансового эксперта Алексея Бушуева предположить, как это возможно:

«Проблема в платежных сервисах для физических лиц сильно проще, чем, например, для юридических, потому что, когда ты переводишь $1 млрд за стиральные машины в Иран, это становится заметно всем. Когда есть множество мелких платежей, вариантов масса. Пример из реальной жизни: есть два гражданина Российской Федерации, перевод валюты между ними запрещен, тем не менее сервис обеспечивает операции конверсии в рубли, которые дальше переводятся на счет второму лицу и перебрасываются по тому же курсу в доллары на счете того лица. Где там долларовый перевод? Нет долларового перевода».

«Юнистрим», как рассказали “Ъ FM” в поддержке, так и работает. Из-за двойной конверсии такой перевод не очень выгоден, но возможен. А Тинькофф-банк позволяет перевести доллары внутри страны, например, в

«Сбер» и Росбанк. Но все это, кажется, временная ситуация, потому что до 18 октября подсанкционные структуры никто не ограничивает. А что будет потом? Варианты останутся, уверен эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков:

«Если есть спрос на перевод денег, банки смогут перестроить свои бизнесы таким образом, чтобы его обслуживать. Они начнут проходить в тех юрисдикциях, где смогут договориться. И, соответственно, это будут более мелкие игроки, мелкие банки, которые на сегодня ведут бизнес только локально, то есть, например, в странах бывшего СНГ, и не обслуживают интересы крупного бизнеса, который задействовал рынки Соединенных Штатов, Евросоюза и даже Китая. Ими станут специфические игроки, более нишевые».

Впрочем, сказать, что санкции никак не отразятся на банках, нельзя. О прекращении сотрудничества с «Юнистрим» заявили более 20 организаций из Киргизии, Грузии, Армении, Узбекистана.

А Тинькофф-банк перестал выпускать карты платежной системы UnionPay — за рубежом они все равно не работают.

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