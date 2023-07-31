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В центре Казани выставили на продажу мини-отель за 45 млн рублей

В Казани в центре города выставлен на продажу двухзвездочный мини-отель IQ Hotel стоимостью 45 млн руб. Объявление опубликовано на сайте Avitо.

Фото: Сайт отеля IQ Hotel

Фото: Сайт отеля IQ Hotel

Площадь отеля составляет 258 кв. м. Гостиница состоит из 11 номеров, включая семь двухуровневых. В каждом из них имеется санузел с душевой кабиной, телевизор, холодильник, кондиционер и чайник.

Сам объект находится на улице Баумана, 60. Отель работает с 2019 года. Имеется парковка. Срок окупаемости, по словам автора объявления, составляет семь лет.

"Ъ-Казань"

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