В центре Казани выставили на продажу мини-отель за 45 млн рублей

В Казани в центре города выставлен на продажу двухзвездочный мини-отель IQ Hotel стоимостью 45 млн руб. Объявление опубликовано на сайте Avitо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сайт отеля IQ Hotel Фото: Сайт отеля IQ Hotel

Площадь отеля составляет 258 кв. м. Гостиница состоит из 11 номеров, включая семь двухуровневых. В каждом из них имеется санузел с душевой кабиной, телевизор, холодильник, кондиционер и чайник.

Сам объект находится на улице Баумана, 60. Отель работает с 2019 года. Имеется парковка. Срок окупаемости, по словам автора объявления, составляет семь лет.

"Ъ-Казань"