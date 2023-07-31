Уголовное дело возбуждено после гибели ребенка от удара током в Уренском районе

В Нижегородской области после гибели семилетнего мальчика от удара электрического тока возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности .

По данным регионального управления СК РФ, днем 30 июля в поселке Уста Уренского района ребенок коснулся оборванного провода линии электропередач (ЛЭП). От поражения током он скончался на месте. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. В ходе расследования они дадут юридическую оценку действиям сотрудников энергоснабжающей организации, ответственных за безопасную эксплуатацию ЛЭП.

В СК РФ допускают, что обрыв провода мог произойти во время урагана, который прошел в Нижегородской области 30 июля. В этот день из-за обрывов ЛЭП без электричества остались более 100 населенных пунктов.

Андрей Репин