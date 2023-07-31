Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по объему продаж электрокаров с пробегом

Новосибирская область заняла шестое место в рейтинге по объему приобретенных электрокаров с пробегом, следует из данных агентства «Автостат» за первое полугодие текущего года. Всего в регионе продано 146 шт. таких автомобилей. Также в топе – Красноярский край (128 шт.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Лидером топа стал Москва, жители города с января по июнь купли 746 таких транспортных средств. То есть общего числа это 15% рынка. На втором месте – Краснодарский край (406 шт.), третье место рейтинге принадлежит Иркутской области (329 шт). С небольшим отставанием идет Московская области (301), а замыкает первую пятерку Санкт-Петербург (245 шт.).

При этом, как отмечают эксперты агентства, на десять регионов, вошедших в топ, в общей сложности приходится более половины (55%) вторичного рынка электромобилей страны.

Всего за полугодие суммарный объем российского рынка в этом сегменте вырос до 5 тыс. единиц. Таким образом, прирост относительно аналогичного периода прошлого года составил 12%.

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Александр Киселев