Новосибирское муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство» приобретет 600 смартфонов за 8,7 млн рублей

Новосибирский регоператор МУП «Спецавтохозяйство» опубликовал закупку на поставку 600 сматрфонов у единственного поставщика. Согласно информации на сайте госзакупок, заказчику необходимы телефоны Doogee Doogee S61 AG Frost. Начальная стоимость контракта составила около 8,7 млн руб.

В проекте договора указывается, что МУП «Спецавтохозяйство» приобретает оборудование для программно-аппаратного комплекса «ТКОWork». Подрядчику необходимо в течение 45 календарных дней передать смартфоны с сим-картой и уже установленным программным обеспечением, а также предоставить запасное оборудование в количестве не менее 10% от общего числа поставки.

Также в документации к торгам отмечено, что поставка оборудования осуществляется в течение всего срока действия договора по заявкам заказчика. Период действия плана определен с 1 января 2023 по 31 декабря 2025.

«Внедрение таких программ позволяет централизованно контролировать работу коммунальной техники: ежедневное соблюдение графика вывоза мусора с контейнерных площадок, количество собранных и перевезенных отходов, размещение ТКО на полигонах, а также ежесуточные отчеты о выполненной работе от перевозчиков. Все данные с ГЛОНАСС-терминалов и мобильных устройств будут передаваться в режиме реального времени на ВЕБ-портал», - прокомментировали в МУП «САХ».

В компании также отметили, что внедрить технологии на территории области планируется до конца 2023 года.

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