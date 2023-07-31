В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и сильного ветра

Жителей Челябинской области предупреждают о резком ухудшении погоды 31 июля и 1 августа. Экстренное предупреждение опубликовано на сайте ГУ МЧС России по региону.

По данным Челябинского гидрометцентра, в связи с прохождением циклона днем 31 июля, ночью и днем 1 августа в отдельных районах Южного Урала ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду и более.

Кроме того, 1 августа в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность – четвертый класс горимости леса, в юго-западных районах местами чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс).

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