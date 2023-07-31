Ученая из ТГУ войдет в группу ООН по борьбе с загрязнением планеты микропластиком

Ученая из Томского государственного университета (ТГУ) вошла в пятерку экспертов от РФ в группе ООН по борьбе с пластиком. Как сообщает ТАСС, сотрудница сибирского вуза Юлия Франк примет участие в сессии, которая пройдет в Кении в ноябре этого года. По итогам встречи будет разработан договор по борьбе с загрязнением окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Биологи ТГУ являются российскими лидерами в области исследования загрязнения сибирских рек микропластиком. У представителей научного сообщества вуза имеется внушительный объем данных, которые были сформированы во время исследования загрязнения микропластиком крупнейших рек России - Оби и Енисея.

Вместе с этим биологи изучают различные виды рыб, чтобы количественно оценить потребление рыбами микропластика в Оби. Также вуз создал консорциум по решению проблем с микропластиком в мировых водах. В него входят не только вузы и НИИ со всей страны, но и представители Узбекистана и Монголии.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что химики ТГУ создали катализаторы, нейтрализующие вредные продукты горения. Технологию планируют интегрировать в фильтры автомобильных двигателей и промышленных предприятий.

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Александр Киселев