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Исполком Казани поручил устранить последствия урагана за сутки

Исполком Казани дал поручение устранить последствия субботнего урагана за ближайшие сутки. Об этом на деловом понедельнике сказал глава организации Рустем Гафаров.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По его словам, оперштаб по ликвидации последствий происшествия продолжит работу до полного устранения проблем и останется с жителями на связи.

«Я заметил, что в каких-то районах начали гибко увеличивать количество бригад. Давайте доведем дело до конца — если из двора были убраны ветки, дальше необходимо, чтобы дворники очистили территорию. За сутки наведем полный порядок в городе»,— отметил господин Гафаров.

Он добавил, что все потребители в городе обеспечены электричеством, а перебоев с горячей водой и газом зафиксировано не было.

"Ъ-Казань"

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