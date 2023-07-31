Исполком Казани поручил устранить последствия урагана за сутки

Исполком Казани дал поручение устранить последствия субботнего урагана за ближайшие сутки. Об этом на деловом понедельнике сказал глава организации Рустем Гафаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По его словам, оперштаб по ликвидации последствий происшествия продолжит работу до полного устранения проблем и останется с жителями на связи.

«Я заметил, что в каких-то районах начали гибко увеличивать количество бригад. Давайте доведем дело до конца — если из двора были убраны ветки, дальше необходимо, чтобы дворники очистили территорию. За сутки наведем полный порядок в городе»,— отметил господин Гафаров.

Он добавил, что все потребители в городе обеспечены электричеством, а перебоев с горячей водой и газом зафиксировано не было.

"Ъ-Казань"