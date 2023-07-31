Глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в триатлоне

В Сарапуле 29 июля состоялись соревнования по триатлону-спринт «Гонка отважных. Набираем высоту» и детский дуатлон «Малая авиация». Участие в мероприятии приняли больше 200 спортсменов из Удмуртии и соседних регионов, а также Краснодарского края, Московской и Кировской областей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава региона Александр Бречалов также вышел на старт. Руководитель республики в рамках мероприятия он преодолел велосипедную и беговую дистанцию, а также проплыл по воде.

Юные спортсмены в возрасте от трех до 17 лет прошли два этапа: беговой и велозаезд. Триатлон для более взрослых участников начался с заплыва в Каме, после чего спортсменам предстоял велоэтап в 20 км и бег на 5 км по центральным улицам города.

Каждый участник, преодолевший финишную черту, был отмечен памятной медалью, призами и статусом «Авиатора». Победителями триатлона стали среди мужчин уроженец Удмуртии Евгений Байбородов и среди женщин Екатерина Ежова.

Поддерживала настроение музыкальная группа «Manhetten», а на набережной была развернута музейная экспозиция, посвященная истории авиации. Все болельщики могли поиграть в настольно-спортивные игры.