Сотрудница ювелирного салона в Уфе предстанет перед судом за кражу украшений на 12 млн рублей

В Уфе завершено расследование уголовного дела о похищении украшений из ювелирного салона стоимостью более 12 млн руб., сообщила пресс-службе МВД по Башкирии. По данным «Ъ-Уфа», перед судом предстанет жительница Дзержинска Карина Макарова. Ей инкриминируется похищение имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Дело будет рассматриваться в Кировском районном суде Уфы.

Как установили следователи, девушка познакомилась с мужчиной, который представился директором екатеринбургской консалтинговой фирмы. После обучения она уехала в Уфу, где устроилась продавцом в магазин «Ювелирцентр».

«При этом в ходе работы в торговой точке она регулярно направляла сведения в "консалтинговую фирму" о сотрудниках и режиме работы магазина, ассортименте и товарообороте. Войдя в доверие "директор" убедил ее забрать ювелирные украшения и передать ему, что последняя и сделала»,— говорится в пресс-релизе.

Кража была совершена 20 ноября 2022 года. Девушка вывезла похищенные украшения в Челябинскую область и передала их сообщнику, затем уехала в Нижегородскую область и явилась в полицию.

В отношении пока не установленного организатора преступления также возбуждено уголовное дело. Следователи продолжают розыск похищенных драгоценностей.

Наталья Балыкова

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