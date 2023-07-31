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Оренбургские строители восстанавливают здание районной больницы в ЛНР

Оренбургские строители восстанавливают здание районной больницы в городе Перевальске Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Реконструкция проходит в рамках сотрудничества Оренбургской области и Перевальского района. Одной из важнейших задач по восстановлению новых территорий является ремонт и строительство социальных объектов, в частности, реконструкция учреждений здравоохранения.

В больнице капитально отремонтирована плоская кровля хирургического отделения на площади 1,6 тыс. кв. м. В настоящее время проводится ремонт основного корпуса медучреждения. Завершается благоустройство более двух тысяч квадратных метров прилегающей территории.

Андрей Сазонов

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