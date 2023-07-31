28% жителей Удмуртии готовы стать предпринимателями

В столице Удмуртии 28% местных жителей рассматривают возможность открытия своего бизнеса. При этом 59% респондентов не готовы стать предпринимателями, сообщает пресс-служба SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Отмечается тенденция снижения заинтересованности в открытии своего дела с увеличением возраста. Так, среди опрошенных моложе 24 лет готовы к запуску бизнеса 44%, а среди респондентов старше 45 лет — 26%.

Среди представителей профессиональных групп чаще остальных возможность открытия бизнеса рассматривают специалисты по закупкам и юристы — 45%, маркетологи — 43%. Однако среди бухгалтеров начать свое дело готовы 10%, продавцов — 13%, секретарей — 14%.