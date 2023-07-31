На ММК почти в два раза вырос экономический эффект от предложений рационализаторов

В первые шесть месяцев 2023 года суммарный экономический эффект от рационализаторских предложений, внедренных на Магнитогорском металлургическом комбинате, составил 264,2 млн руб. Это на 84% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Экономический эффект от рацпредложений за весь 2022 год составил 276 млн руб., сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

Всего за полгода экспертные комиссии рассмотрели почти 4 тыс. идей, из которых одобрили более 3 тыс. или 77,7%. За аналогичный период прошлого года – 3,2 тыс. и 2,5 тыс. соответственно. В этом году на ММК уже внедрили 2284 предложений. Чаще всего одобряются и внедряются идеи рационализаторов подразделений, подчиненных главному прокатчику, главному энергетику и главному металлургу.

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