Казанскую пенсионерку задержали за попытку поджечь военкомат

Правоохранители в Казани задержали 62-летнюю местную жительницу за попытку поджечь военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника, инцидент произошел вечером 29 июля на Кызыл-Армейской улице. Женщина подошла к зданию военкомата Кировского и Московского районов, после чего облила стену бензином и подожгла ее.

В ходе допроса пенсионерка заявила, что поджог совершила «по требованию сотрудников ФСБ». Канал отмечает, что женщине позвонили неизвестные, которые представились работниками спецслужб и заставили ее выполнить их указания, чтобы у ее дочери не было проблем, что жительница Казани и сделала.

Против пенсионерки возбудили уголовное дело по факту уничтожения чужого имущества. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

"Ъ-Казань"