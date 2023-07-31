Двоих жителей Удмуртии будут судить за хищение с завода 14 тонн металла

В Удмуртии перед судом предстанут двое местных жителей, которых обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 159 УК РФ). Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, мужчины похитили с воткинского предприятия не менее 14 т металла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Так, по данным прокуратуры, один из преступников вступил в сговор с подчиненным ему диспетчером цеха. Путем обмана и злоупотребления доверием они вывозили с территории предприятия вторичный металл общим весом не менее 14,128 т. Прикрытием стала «покупка» неликвидных остатков металла. В отгрузочную документацию они вносили недостоверные данные о виде, количестве и стоимости товара. Общая сумма ущерба составила 220 тыс. руб.

Уголовное дело направили в суд. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.