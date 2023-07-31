Власти Казани оценят ущерб от урагана

В Казани власти намерены оценить сумму ущерба от урагана по утвержденной методике МЧС. Об этом во время делового понедельника сказал замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Будет проведена оценка ущерба гражданам и муниципальному имуществу, после чего будут приниматься решения о способах и порядках его возмещения»,— сказал он.

Он добавил, что всего от казанцев из-за непогоды были приняты 318 сообщений.

Напомним, ураган накрыл Казань в субботу, 29 июля. В результате пострадали 23 человека, двое из них были госпитализированы.

"Ъ-Казань"