Власти Казани оценят ущерб от урагана

В Казани власти намерены оценить сумму ущерба от урагана по утвержденной методике МЧС. Об этом во время делового понедельника сказал замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
«Будет проведена оценка ущерба гражданам и муниципальному имуществу, после чего будут приниматься решения о способах и порядках его возмещения»,— сказал он.
Он добавил, что всего от казанцев из-за непогоды были приняты 318 сообщений.
Напомним, ураган накрыл Казань в субботу, 29 июля. В результате пострадали 23 человека, двое из них были госпитализированы.