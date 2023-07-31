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Власти Казани оценят ущерб от урагана

В Казани власти намерены оценить сумму ущерба от урагана по утвержденной методике МЧС. Об этом во время делового понедельника сказал замглавы исполкома Искандер Гиниятуллин.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«Будет проведена оценка ущерба гражданам и муниципальному имуществу, после чего будут приниматься решения о способах и порядках его возмещения»,— сказал он.

Он добавил, что всего от казанцев из-за непогоды были приняты 318 сообщений.

Напомним, ураган накрыл Казань в субботу, 29 июля. В результате пострадали 23 человека, двое из них были госпитализированы.

"Ъ-Казань"

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