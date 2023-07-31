В Энгельсе экс-главу управления культуры будут судить за взятки

Прокурор Энгельса Дмитрий Журавлев утвердил обвинительное заключение для бывшего начальника управления культуры районной администрации. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа Саратовской области.

Экс-чиновнице вменяют получение взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, обвиняемая «не позднее апреля 2020 предложила одной из своих подчиненных за ежемесячные перечисления денежных средств не проводить в отношении нее проверок, не привлекать к дисциплинарной ответственности и осуществлять общее покровительство по службе и попустительство».

Подчиненная согласилась и в период с апреля 2020 года по июль 2022-го перечислила обвиняемой на карту в общей сумме 60 тыс. руб.

Вину бывшая чиновница не признала. Дело рассмотрит Энгельсский районный суд.

Согласно данным Kartoteka.ru, с октября 2017 года управление возглавляла Светлана Прокофьева. В ноябре 2022-го и. о. начальника стала Наталия Шавырина.

Обвиняемая Прокофьева уже попадала в поле зрения правоохранителей. После проверки в 2021 году выяснилось, что директором МБУ Дом культуры «Генеральский» чиновница назначила свою сестру. По информации Kartoteka.ru, речь идет об Ирине Зуевой, она стала руководителем учреждения в феврале того года. Представление за конфликт интересов получил экс-глава района Алексей Стрельников. 14 октября 2022 года в администрации муниципалитета сообщили об уходе Светланы Прокофьевой по собственному желанию.

Дарья Васенина

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