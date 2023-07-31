Компании Удмуртии презентуют продукцию на форуме «Армия-2023» в Московской области

Восемь компаний из Удмуртии примут участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Мероприятие пройдет с 14 по 20 августа в Московской области, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В частности, на форуме будет представлен коллективный стенд «Сделано в Удмуртии». Здесь компания «Контрольно-Измерительные Приборы» презентует изделия для производства электронной аппаратуры, а «Воткинский завод теплоизоляционных материалов» продемонстрирует огнестойкие материалы на основе базальтового супертонкого волокна.

Компания «Донвард-ГС» выступит с презентацией гидростанции и другого гидравлического оборудования для военной техники, Ok. Levin — быстросборных лестниц на металлокаркасе, «Красная звезда» —военных ящиков из дерева. Kross Lab представит качественное тактическое и спасательное снаряжение, «Новитек ПРО» — сухпайки, а компания «Тактические идеи» покажет FPV-дроны с управлением через видеоочки и пульт.