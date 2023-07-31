В Заречном во время катания на сап-борде утонул ребенок

В Заречном на Белоярском водохранилище во время катания на сап-борде утонул ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Тело из воды извлекли водолазы поисково-спасательного отряда. Причины произошедшего сейчас выясняют следственные органы.

МЧС рекомендует не отпускать детей одних плавать на сап-бордах. Кроме того, на несовершеннолетних должны быть спасательный жилет и шлем, а ногу следует закрепить лишем. Не стоит плавать рядом с причалами, базами-стоянками и яхт-клубами.

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