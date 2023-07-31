Минфин предложил не предупреждать о проверках расходования бюджета

Министерство финансов предложило внедрить новый метод контроля за бюджетными нарушениями, предполагающий, что государственные учреждения не будут предупреждать о проверках. Систему планируют реализовать с 2025 года, сообщил представитель ведомства «Ведомостям».

Минфин планирует исследовать деятельность тех или иных госучреждений, собирая и анализируя данные, которые содержатся в информационных ресурсах и внешних источниках. По словам представителя ведомства, тем самым планируется снизить административную нагрузку госпредприятий в условиях трансформации экономики.

Источник из Счетной палаты рассказал «Ведомостям», что сейчас ведется постоянный мониторинг и проверка деятельности участников бюджетного процесса, контроль исполнения госпрограмм и национальных проектов. На основе анализа этих данных формируется план проверок.

Заместитель министра финансов Алексей Лавров на минувшей неделе предлагал ввести наблюдение как новый инструмент при проведении проверки участников бюджетного процесса. Он заключается в анализе сведений о деятельности организации, которые сохраняются в базе данных.