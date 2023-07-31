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обновлено 09:14

В Перми два квартала в районе ДКЖ исключат из зоны комплексного развития территории

Краевое минимущество предложило комиссии по землепользованию и застройке исключить с карты комплексного развития территории два квартала в микрорайоне ДКЖ. Как стало известно на недавнем заседании комиссии, речь идет о кварталах №16 и 17, ограниченных улицами Барамзиной, Локомотивной и Энгельса. В минимуществе пояснили, что необходимость исключения двух кварталов из границ КРТ связана с соответствующим распоряжением регионального правительства.

Ранее по заявлению краевой структуры АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» был разработан проект межевания территории кварталов №16 и 17. «Ъ-Прикамье» направило запрос в ПАИЖК, которое является оператором проекта, чтобы узнать причины исключения перечисленных площадок из зоны КРТ.

О планах комплексного развития микрорайона ДКЖ стало известно ранее. Территория, ограниченная улицами Энгельса, Локомотивной, Углеуральской и Барамзиной, имеет общую площадь 5,2 га. В кварталах №16 и 17 микрорайона ДКЖ краевые власти планировали возвести около 100 тыс. кв. м жилья и социнфраструктуры. Для комплексного освоения площадки собирались привлекать застройщиков на конкурсной основе.

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