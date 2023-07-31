Уроженка Стерлибашевского района и двое ее детей погибли из-за урагана в Марий Эл

Среди погибших во время урагана туристов в палаточном лагере в Марий Эл есть уроженка Стерлибашевского района 1991 года и двое ее детей 2021 и 2022 года рождения. Муж погибшей и отец детей находится в больнице Волжска в тяжелом состоянии. Об этом сообщил на своей странице в Telegrem-канале глава администрации Стерлибашевского района Рустам Рахмангулов.

29 июля ураган повалил деревья рядом с озерами Таир и Яльчик. По данным пресс-службы МЧС Марий Эл, пострадал 21 человек, еще восемь человек, в том числе трое детей, погибли. 17 человек, включая двоих детей, госпитализированы. Семьи погибших и пострадавших во время стихийного бедствия получат единовременные выплаты, сообщил глава региона Юрий Зайцев.

Майя Иванова

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