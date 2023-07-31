Бывшего заместителя главного врача ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова» оштрафовали за коррупционное преступление

Ленинский суд Перми признал виновным бывшего заместителя главного врача ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова» Ярослава Сугакова в предложении посредничества во взяточничестве и оштрафовал его на 1,5 млн руб. Приговор в законную силу не вступил, господин Сугаков подал апелляционную жалобу в краевой суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба краевого УФСБ, следствием и судом установлено, что на протяжении 2021 года сотрудниками краевого управления ФСБ России проводились оперативно-разыскные мероприятия, связанные с проверкой заключенных государственных контрактов ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова». В рамках мероприятий были опрошены должностные лица организаций-подрядчиков из Санкт-Петербурга. Понимая, что результаты оперативно-разыскных мероприятий могут повлечь негативные последствия для репутации медицинского учреждения в виде доследственных проверок с возможным возбуждением уголовных дел, заместитель главного врача центра Ярослав Сугаков подыскал ранее судимого жителя города Москвы, которому предложил выступить посредником в передаче взятки в сумме $50 тыс. сотрудникам ФСБ России за прекращение оперативно-разыскных мероприятий. Реализовать преступный умысел им не удалось.

В настоящее время уголовное дело в отношении второго фигуранта, обвиняемого в покушении на посредничество во взяточничестве, рассматривается в суде.