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Коммерсантъ FM
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Вынесение смертного приговора в отношении главы секты «Аум синрикё» объяснили его вменяемостью

Основателя и предводителя японской террористической секты «Аум синрикё» (запрещена в РФ) Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото) повесили в 2018 году, поскольку психиатры признали его вменяемым. В медицинских отчетах, которые приводит газета Asahi, допускается, что он «имитировал душевную болезнь».

Сёко Асахара

Сёко Асахара

Фото: Reuters

Сёко Асахара

Фото: Reuters

С 2021 года семья Сёко Асахары требует признать решение о его казни незаконным, утверждая, что тот был невменяемым. На одном из судебных слушаний были представлены заключения экспертов о состоянии Асахары. Родственники требуют предоставления оригиналов документов по психиатрическому заключению, отмены приговора и получения денежной компенсации.

«Аум синрикё» была организована в 1987 году. Она запрещена во многих странах как тоталитарная и деструктивная секта. Широкую известность получила в марте 1995 года: в токийском метро была совершена газовая атака, погибли 13 человек. Сёко Асахара и его 12 приближенных казнили в июле 2018 года.

Лусине Баласян

Фотогалерея

История «Аум Синрикё»

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Основатель секты «Аум Синрикё» («Учение истины Аум») — японец Сёко Асахара. Он родился почти слепым: один глаз не видел полностью, второй только на 20%. Из-за этого родители отдали его в специализированную школу. Молодой Асахара был крайне амбициозен, например, он заявлял, что станет премьер-министром

Основатель секты «Аум Синрикё» («Учение истины Аум») — японец Сёко Асахара. Он родился почти слепым: один глаз не видел полностью, второй только на 20%. Из-за этого родители отдали его в специализированную школу. Молодой Асахара был крайне амбициозен, например, он заявлял, что станет премьер-министром

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Работая специалистом по иглотерапии, Асахара устроился на работу в аптеку, где у него начались проблемы с законом: он мошенничал с счетами, организовал продажу фальшивых лекарств, говорили о его связях с мафией. В 1977 году он увлекся йогой, спустя несколько лет открыл свой зал для занятий. После путешествия в Гималаи, где, по словам Асахары, он достиг «окончательного спасения», он создал собственную религиозную организацию

Работая специалистом по иглотерапии, Асахара устроился на работу в аптеку, где у него начались проблемы с законом: он мошенничал с счетами, организовал продажу фальшивых лекарств, говорили о его связях с мафией. В 1977 году он увлекся йогой, спустя несколько лет открыл свой зал для занятий. После путешествия в Гималаи, где, по словам Асахары, он достиг «окончательного спасения», он создал собственную религиозную организацию

Фото: Reuters

В своем учении Асахара соединил буддизм, индуизм, даосизм и христианство, тантризм, элементы йоги и даже предсказания Нострадамуса. Такое разнообразие он объяснял тем, что его учение «содержит в себе сущность всех религий», а каждая из них в отдельности была переосмыслена Асахарой. Например, бог разрушения и созидания в индуизме Шива, согласно трактовке Асахары, призывал адептов секты к господству над миром посредством войны. Согласно Новому завету именно сектанты «Аум Синрикё» должны спасти человечество, а учение буддистов о карме использовалось для оправдания убийств. Предсказания же Нострадамуса позволили определить дату конца света (01.08.99). Основой учения Асахары была идея о том, что человека можно привести к спасению за короткий срок, научив управлять его естественными энергиями, а также освободив от страданий и болезней

В своем учении Асахара соединил буддизм, индуизм, даосизм и христианство, тантризм, элементы йоги и даже предсказания Нострадамуса. Такое разнообразие он объяснял тем, что его учение «содержит в себе сущность всех религий», а каждая из них в отдельности была переосмыслена Асахарой. Например, бог разрушения и созидания в индуизме Шива, согласно трактовке Асахары, призывал адептов секты к господству над миром посредством войны. Согласно Новому завету именно сектанты «Аум Синрикё» должны спасти человечество, а учение буддистов о карме использовалось для оправдания убийств. Предсказания же Нострадамуса позволили определить дату конца света (01.08.99). Основой учения Асахары была идея о том, что человека можно привести к спасению за короткий срок, научив управлять его естественными энергиями, а также освободив от страданий и болезней

Фото: РИА Новости

Учение Асахары построено на понятии кундалини — энергии, сосредоточенной у основания позвоночника. В тантрических учениях изображается в виде спящей змеи, которая может проснуться, тем самым обеспечив слияние души с космосом. Чтобы «разбудить змею», адепту учения рекомендуется пройти обряд инициации (шактипат). Осуществляя инициацию, Асахара передает ученикам свою энергию, касаясь большим пальцем руки их лба. Однако сам учитель таким образом забирает все грехи своих учеников, проходящих обряд инициации. Кроме того, в секте «Аум Синрикё» существовала процедура «садо тантра», предполагающая вступление женщин-адептов в сексуальные отношения с Асахарой

Учение Асахары построено на понятии кундалини — энергии, сосредоточенной у основания позвоночника. В тантрических учениях изображается в виде спящей змеи, которая может проснуться, тем самым обеспечив слияние души с космосом. Чтобы «разбудить змею», адепту учения рекомендуется пройти обряд инициации (шактипат). Осуществляя инициацию, Асахара передает ученикам свою энергию, касаясь большим пальцем руки их лба. Однако сам учитель таким образом забирает все грехи своих учеников, проходящих обряд инициации. Кроме того, в секте «Аум Синрикё» существовала процедура «садо тантра», предполагающая вступление женщин-адептов в сексуальные отношения с Асахарой

Фото: Reuters

Все учение секты построено на книгах Асахары. Так в одной из них «Провозглашая себя Христом» «учитель» объявляет себя новым воплощением Христа, требуя безоговорочной веры. Он начинает продавать пряди своих волос, воду из ванной, где он мылся, пузырьки с кровью по $8 тыс. за каждый

Все учение секты построено на книгах Асахары. Так в одной из них «Провозглашая себя Христом» «учитель» объявляет себя новым воплощением Христа, требуя безоговорочной веры. Он начинает продавать пряди своих волос, воду из ванной, где он мылся, пузырьки с кровью по $8 тыс. за каждый

Фото: Reuters

В секте действовала строгая иерархия и дисциплина. Кроме того, адепты должны были следить друг за другом и соблюдать конспирацию. Для вступления в секту необходимо было заполнить анкету и заплатить пожертвование. Вступившим присваивалось новое имя, их данные заносились в каталог. Обязательным условием было подписание договора о передаче личной собственности секте, рекомендовалось уйти из дома. Только так мог начаться процесс «духовного совершенствования». Адепты должны были пройти 20 ступеней просвещения, для перехода на каждую новую ступень требовалось внести пожертвование

В секте действовала строгая иерархия и дисциплина. Кроме того, адепты должны были следить друг за другом и соблюдать конспирацию. Для вступления в секту необходимо было заполнить анкету и заплатить пожертвование. Вступившим присваивалось новое имя, их данные заносились в каталог. Обязательным условием было подписание договора о передаче личной собственности секте, рекомендовалось уйти из дома. Только так мог начаться процесс «духовного совершенствования». Адепты должны были пройти 20 ступеней просвещения, для перехода на каждую новую ступень требовалось внести пожертвование

Фото: Фотоархив журнала "Огонек" / Фотоархив журнала

О секте заговорили по всей Японии в августе 1989 года, когда между адептами секты и жителями местных деревень начали возникать крупные стычки. Спустя год была образована организация «Ассоциация жертв Аум Синрикё», которой руководил адвокат Тцутцуми Сакамото. Спустя месяц с начала работы организации он был убит вместе с женой и сыном. Со временем секта, занимающаяся финансовыми махинациями, подделкой страховых полисов, похищением людей (за время существования секты пропали 40 ее членов), превратилась в корпорацию, контролирующую более 30 компаний в разных странах. Ожидая конца света, секта готовила боевиков, изготавливала оружие, взрывные устройства, более того, сектой был куплен советский боевой вертолет. Членами «Аум Синрикё» также велись эксперименты по производству химического оружия

О секте заговорили по всей Японии в августе 1989 года, когда между адептами секты и жителями местных деревень начали возникать крупные стычки. Спустя год была образована организация «Ассоциация жертв Аум Синрикё», которой руководил адвокат Тцутцуми Сакамото. Спустя месяц с начала работы организации он был убит вместе с женой и сыном. Со временем секта, занимающаяся финансовыми махинациями, подделкой страховых полисов, похищением людей (за время существования секты пропали 40 ее членов), превратилась в корпорацию, контролирующую более 30 компаний в разных странах. Ожидая конца света, секта готовила боевиков, изготавливала оружие, взрывные устройства, более того, сектой был куплен советский боевой вертолет. Членами «Аум Синрикё» также велись эксперименты по производству химического оружия

Фото: Reuters

К активной фазе террористических действий секта перешла в июне 1994 года. Тогда в окрестностях города Мацумото был распылен газ зарин. Погибли семь человек, сотни были отравлены. Однако тогда полиции не удалось найти виновных. Спустя год, 20 марта 1995 года, секта организовала зариновую атаку в токийском метро. 13 человек погибли, около 6 тыс. пострадали. Спустя два дня полиция вышла на след сектантов. 16 мая 1995 года был арестован и Сёко Асахара

К активной фазе террористических действий секта перешла в июне 1994 года. Тогда в окрестностях города Мацумото был распылен газ зарин. Погибли семь человек, сотни были отравлены. Однако тогда полиции не удалось найти виновных. Спустя год, 20 марта 1995 года, секта организовала зариновую атаку в токийском метро. 13 человек погибли, около 6 тыс. пострадали. Спустя два дня полиция вышла на след сектантов. 16 мая 1995 года был арестован и Сёко Асахара

Фото: AP / Chiaki Tsukumo

Вскоре после ареста Асахары был обнаружен завод по производству боевых отравляющих веществ, а также найдена технологическая документация по обогащению урана, принадлежавшая секте. Полиции удалось доказать причастность «учителя» и его адептов к похищениям и убийству людей. Асахара не отрицал своей вины, но объяснял действия необходимостью очищения людей от «плохой кармы». На одном из слушаний он заявил: «Массовое убийство — это прекрасно. Мудрые люди увидят, что души убитых и убийц от этого только выигрывают». Суд был завершен спустя почти 10 лет. 26 февраля 2004 года Сёко Асахара был приговорен к смертной казни через повешение

Вскоре после ареста Асахары был обнаружен завод по производству боевых отравляющих веществ, а также найдена технологическая документация по обогащению урана, принадлежавшая секте. Полиции удалось доказать причастность «учителя» и его адептов к похищениям и убийству людей. Асахара не отрицал своей вины, но объяснял действия необходимостью очищения людей от «плохой кармы». На одном из слушаний он заявил: «Массовое убийство — это прекрасно. Мудрые люди увидят, что души убитых и убийц от этого только выигрывают». Суд был завершен спустя почти 10 лет. 26 февраля 2004 года Сёко Асахара был приговорен к смертной казни через повешение

Фото: AP

Отделения секты в России действовали начиная с 1992 года. При этом ее деятельность рекламировалась на радиостанции «Маяк» и телеканале «2х2». «Уроки» проходили в виде медитаций, который проводились в том числе и на стадионе «Олимпийский» в Москве (до тех пор пока у секты не появилась сеть собственных офисов). Спустя два года после основания секта насчитывала около 50 тыс. адептов по всей России

Отделения секты в России действовали начиная с 1992 года. При этом ее деятельность рекламировалась на радиостанции «Маяк» и телеканале «2х2». «Уроки» проходили в виде медитаций, который проводились в том числе и на стадионе «Олимпийский» в Москве (до тех пор пока у секты не появилась сеть собственных офисов). Спустя два года после основания секта насчитывала около 50 тыс. адептов по всей России

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

С деятельностью секты в России связано имя президента Российско-японского университета и первого заместителя председателя Совета министров РСФСР и правительства Российской Федерации (1987–1997, с перерывами) Олега Лобова (на фото). 28 мая 1998 года суд Токио приговорил главного врача секты Икуо Хаяси к пожизненному заключению. На стадии следствия он показал, что секта готовила газовую атаку в США, а документация по производству необходимого для этого зарина была приобретена за $79 тыс. у Олега Лобова. Токийская прокуратура его причастность доказать не смогла, с сомнением о достоверности подобных заявлений высказывались и в ФСБ. Сам господин Лобов никак не комментировал обвинения. В здании Российско-японского университета на Петровке, которым руководил господин Лобов, долгое время находился один из офисов секты

С деятельностью секты в России связано имя президента Российско-японского университета и первого заместителя председателя Совета министров РСФСР и правительства Российской Федерации (1987–1997, с перерывами) Олега Лобова (на фото). 28 мая 1998 года суд Токио приговорил главного врача секты Икуо Хаяси к пожизненному заключению. На стадии следствия он показал, что секта готовила газовую атаку в США, а документация по производству необходимого для этого зарина была приобретена за $79 тыс. у Олега Лобова. Токийская прокуратура его причастность доказать не смогла, с сомнением о достоверности подобных заявлений высказывались и в ФСБ. Сам господин Лобов никак не комментировал обвинения. В здании Российско-японского университета на Петровке, которым руководил господин Лобов, долгое время находился один из офисов секты

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

После теракта в токийском метро 20 марта 1995 года руководители московского филиала «Аум Синрикё» попытались отмежеваться от японской организации. Весной 1995 года деятельность секты была запрещена на территории РФ решением Останкинского межмуниципального суда

После теракта в токийском метро 20 марта 1995 года руководители московского филиала «Аум Синрикё» попытались отмежеваться от японской организации. Весной 1995 года деятельность секты была запрещена на территории РФ решением Останкинского межмуниципального суда

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Запрет на деятельность секты в России не помешал некоторым ее последователям продолжать деятельность по «очищению» и «просвещению». В декабре 2001 года во Владивостоке осудили группу адептов во главе с Дмитрием Сигачевым (слева). Они планировали организацию терактов в Японии как акцию протеста, направленную на освобождение из тюрьмы Cёко Асахары

Запрет на деятельность секты в России не помешал некоторым ее последователям продолжать деятельность по «очищению» и «просвещению». В декабре 2001 года во Владивостоке осудили группу адептов во главе с Дмитрием Сигачевым (слева). Они планировали организацию терактов в Японии как акцию протеста, направленную на освобождение из тюрьмы Cёко Асахары

Фото: Reuters

В конце 1990-х секта изменила название на «Алеф». Она продолжает активно действовать под прикрытием компьютерного бизнеса и находится под надзором полиции. В 2002 году в секте появился новый духовный лидер Фумихиро Дзиою. Примечательно, что именно он был «духовным наставником» секты в России

В конце 1990-х секта изменила название на «Алеф». Она продолжает активно действовать под прикрытием компьютерного бизнеса и находится под надзором полиции. В 2002 году в секте появился новый духовный лидер Фумихиро Дзиою. Примечательно, что именно он был «духовным наставником» секты в России

Фото: AP / Katsumi Kasahara

6 июля 2018 года в Японии казнили основателя секты «Аум Синрикё» Сёко Асахару &lt;br> На фото: премьер-министр Японии Синдзо Абэ на памятных мероприятиях по случаю 20-ой годовщины теракта в токийском метро

6 июля 2018 года в Японии казнили основателя секты «Аум Синрикё» Сёко Асахару
На фото: премьер-министр Японии Синдзо Абэ на памятных мероприятиях по случаю 20-ой годовщины теракта в токийском метро

Фото: Reuters

В апреле 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге правоохранители провели масштабные задержания членов секты. В рамках возбужденного уголовного дела были допрошены несколько десятков человек, которых позже отпустили. 20 сентября 2016 года Верховный суд РФ признал «Аум Синрикё» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны

В апреле 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге правоохранители провели масштабные задержания членов секты. В рамках возбужденного уголовного дела были допрошены несколько десятков человек, которых позже отпустили. 20 сентября 2016 года Верховный суд РФ признал «Аум Синрикё» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

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Основатель секты «Аум Синрикё» («Учение истины Аум») — японец Сёко Асахара. Он родился почти слепым: один глаз не видел полностью, второй только на 20%. Из-за этого родители отдали его в специализированную школу. Молодой Асахара был крайне амбициозен, например, он заявлял, что станет премьер-министром

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Работая специалистом по иглотерапии, Асахара устроился на работу в аптеку, где у него начались проблемы с законом: он мошенничал с счетами, организовал продажу фальшивых лекарств, говорили о его связях с мафией. В 1977 году он увлекся йогой, спустя несколько лет открыл свой зал для занятий. После путешествия в Гималаи, где, по словам Асахары, он достиг «окончательного спасения», он создал собственную религиозную организацию

Фото: Reuters

В своем учении Асахара соединил буддизм, индуизм, даосизм и христианство, тантризм, элементы йоги и даже предсказания Нострадамуса. Такое разнообразие он объяснял тем, что его учение «содержит в себе сущность всех религий», а каждая из них в отдельности была переосмыслена Асахарой. Например, бог разрушения и созидания в индуизме Шива, согласно трактовке Асахары, призывал адептов секты к господству над миром посредством войны. Согласно Новому завету именно сектанты «Аум Синрикё» должны спасти человечество, а учение буддистов о карме использовалось для оправдания убийств. Предсказания же Нострадамуса позволили определить дату конца света (01.08.99). Основой учения Асахары была идея о том, что человека можно привести к спасению за короткий срок, научив управлять его естественными энергиями, а также освободив от страданий и болезней

Фото: РИА Новости

Учение Асахары построено на понятии кундалини — энергии, сосредоточенной у основания позвоночника. В тантрических учениях изображается в виде спящей змеи, которая может проснуться, тем самым обеспечив слияние души с космосом. Чтобы «разбудить змею», адепту учения рекомендуется пройти обряд инициации (шактипат). Осуществляя инициацию, Асахара передает ученикам свою энергию, касаясь большим пальцем руки их лба. Однако сам учитель таким образом забирает все грехи своих учеников, проходящих обряд инициации. Кроме того, в секте «Аум Синрикё» существовала процедура «садо тантра», предполагающая вступление женщин-адептов в сексуальные отношения с Асахарой

Фото: Reuters

Все учение секты построено на книгах Асахары. Так в одной из них «Провозглашая себя Христом» «учитель» объявляет себя новым воплощением Христа, требуя безоговорочной веры. Он начинает продавать пряди своих волос, воду из ванной, где он мылся, пузырьки с кровью по $8 тыс. за каждый

Фото: Reuters

В секте действовала строгая иерархия и дисциплина. Кроме того, адепты должны были следить друг за другом и соблюдать конспирацию. Для вступления в секту необходимо было заполнить анкету и заплатить пожертвование. Вступившим присваивалось новое имя, их данные заносились в каталог. Обязательным условием было подписание договора о передаче личной собственности секте, рекомендовалось уйти из дома. Только так мог начаться процесс «духовного совершенствования». Адепты должны были пройти 20 ступеней просвещения, для перехода на каждую новую ступень требовалось внести пожертвование

Фото: Фотоархив журнала "Огонек" / Фотоархив журнала

О секте заговорили по всей Японии в августе 1989 года, когда между адептами секты и жителями местных деревень начали возникать крупные стычки. Спустя год была образована организация «Ассоциация жертв Аум Синрикё», которой руководил адвокат Тцутцуми Сакамото. Спустя месяц с начала работы организации он был убит вместе с женой и сыном. Со временем секта, занимающаяся финансовыми махинациями, подделкой страховых полисов, похищением людей (за время существования секты пропали 40 ее членов), превратилась в корпорацию, контролирующую более 30 компаний в разных странах. Ожидая конца света, секта готовила боевиков, изготавливала оружие, взрывные устройства, более того, сектой был куплен советский боевой вертолет. Членами «Аум Синрикё» также велись эксперименты по производству химического оружия

Фото: Reuters

К активной фазе террористических действий секта перешла в июне 1994 года. Тогда в окрестностях города Мацумото был распылен газ зарин. Погибли семь человек, сотни были отравлены. Однако тогда полиции не удалось найти виновных. Спустя год, 20 марта 1995 года, секта организовала зариновую атаку в токийском метро. 13 человек погибли, около 6 тыс. пострадали. Спустя два дня полиция вышла на след сектантов. 16 мая 1995 года был арестован и Сёко Асахара

Фото: AP / Chiaki Tsukumo

Вскоре после ареста Асахары был обнаружен завод по производству боевых отравляющих веществ, а также найдена технологическая документация по обогащению урана, принадлежавшая секте. Полиции удалось доказать причастность «учителя» и его адептов к похищениям и убийству людей. Асахара не отрицал своей вины, но объяснял действия необходимостью очищения людей от «плохой кармы». На одном из слушаний он заявил: «Массовое убийство — это прекрасно. Мудрые люди увидят, что души убитых и убийц от этого только выигрывают». Суд был завершен спустя почти 10 лет. 26 февраля 2004 года Сёко Асахара был приговорен к смертной казни через повешение

Фото: AP

Отделения секты в России действовали начиная с 1992 года. При этом ее деятельность рекламировалась на радиостанции «Маяк» и телеканале «2х2». «Уроки» проходили в виде медитаций, который проводились в том числе и на стадионе «Олимпийский» в Москве (до тех пор пока у секты не появилась сеть собственных офисов). Спустя два года после основания секта насчитывала около 50 тыс. адептов по всей России

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

С деятельностью секты в России связано имя президента Российско-японского университета и первого заместителя председателя Совета министров РСФСР и правительства Российской Федерации (1987–1997, с перерывами) Олега Лобова (на фото). 28 мая 1998 года суд Токио приговорил главного врача секты Икуо Хаяси к пожизненному заключению. На стадии следствия он показал, что секта готовила газовую атаку в США, а документация по производству необходимого для этого зарина была приобретена за $79 тыс. у Олега Лобова. Токийская прокуратура его причастность доказать не смогла, с сомнением о достоверности подобных заявлений высказывались и в ФСБ. Сам господин Лобов никак не комментировал обвинения. В здании Российско-японского университета на Петровке, которым руководил господин Лобов, долгое время находился один из офисов секты

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

После теракта в токийском метро 20 марта 1995 года руководители московского филиала «Аум Синрикё» попытались отмежеваться от японской организации. Весной 1995 года деятельность секты была запрещена на территории РФ решением Останкинского межмуниципального суда

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Запрет на деятельность секты в России не помешал некоторым ее последователям продолжать деятельность по «очищению» и «просвещению». В декабре 2001 года во Владивостоке осудили группу адептов во главе с Дмитрием Сигачевым (слева). Они планировали организацию терактов в Японии как акцию протеста, направленную на освобождение из тюрьмы Cёко Асахары

Фото: Reuters

В конце 1990-х секта изменила название на «Алеф». Она продолжает активно действовать под прикрытием компьютерного бизнеса и находится под надзором полиции. В 2002 году в секте появился новый духовный лидер Фумихиро Дзиою. Примечательно, что именно он был «духовным наставником» секты в России

Фото: AP / Katsumi Kasahara

6 июля 2018 года в Японии казнили основателя секты «Аум Синрикё» Сёко Асахару
На фото: премьер-министр Японии Синдзо Абэ на памятных мероприятиях по случаю 20-ой годовщины теракта в токийском метро

Фото: Reuters

В апреле 2016 года в Москве и Санкт-Петербурге правоохранители провели масштабные задержания членов секты. В рамках возбужденного уголовного дела были допрошены несколько десятков человек, которых позже отпустили. 20 сентября 2016 года Верховный суд РФ признал «Аум Синрикё» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

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