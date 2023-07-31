Вынесение смертного приговора в отношении главы секты «Аум синрикё» объяснили его вменяемостью

Основателя и предводителя японской террористической секты «Аум синрикё» (запрещена в РФ) Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото) повесили в 2018 году, поскольку психиатры признали его вменяемым. В медицинских отчетах, которые приводит газета Asahi, допускается, что он «имитировал душевную болезнь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сёко Асахара

Фото: Reuters Сёко Асахара

Фото: Reuters

С 2021 года семья Сёко Асахары требует признать решение о его казни незаконным, утверждая, что тот был невменяемым. На одном из судебных слушаний были представлены заключения экспертов о состоянии Асахары. Родственники требуют предоставления оригиналов документов по психиатрическому заключению, отмены приговора и получения денежной компенсации.

«Аум синрикё» была организована в 1987 году. Она запрещена во многих странах как тоталитарная и деструктивная секта. Широкую известность получила в марте 1995 года: в токийском метро была совершена газовая атака, погибли 13 человек. Сёко Асахара и его 12 приближенных казнили в июле 2018 года.

Лусине Баласян