Треть челябинцев мечтают открыть свой бизнес

В Челябинске 32% трудоспособных горожан рассматривают возможность запуска собственного бизнеса. Такие результаты опроса экономически активных горожан старше 18 лет, не занимающихся предпринимательской деятельностью, представил сервис SuperJob.

Более половины респондентов – 54% не готовы стать бизнесменами. Больше всего тех, кто готов открыть свое дело, среди челябинцев моложе 24 лет – 40%. Доля респондентов старше 45 лет, рассматривающих возможность стать предпринимателем, составляет всего 22%.

Число желающих открыть свой бизнес выше среди людей с хорошим доходом. Так, 45% горожан с ежемесячной зарплатой более 80 тыс. руб. хотят стать предпринимателями. Среди челябинцев с доходом менее 30 тыс. таких лишь 21%.

Чаще остальных возможность открытия своего дела рассматривают специалисты по закупкам и юристы (по 43%), а также маркетологи (44%). Меньше всего стремятся стать предпринимателями бухгалтеры (14%), продавцы (16%) и секретари (17%).

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