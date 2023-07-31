Из-за урагана в Казани пострадали 23 человека

В Казани 29 июля из-за урагана пострадали 23 человека. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава исполкома Рустем Гафаров.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
«К счастью, в самой Казани обошлось без человеческих жертв, но есть погибшие у озера Яльчик в республике Марий Эл — все они жители нашей республики. Один из них — казанец»,— отметил господин Гафаров.
По его словам, всего в Казани из-за непогоды упали 265 деревьев, в результате получили повреждения 19 машин, с десяти домов сорваны крыши. Кроме того, на сетях электроснабжения зафиксированы 109 аварий.
Ликвидацией последствий ЧП занимались дежурные спасательные бригады, а также дополнительные 79 бригад.