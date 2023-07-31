Суд признал законной передачу 131 квартиры от АИР правительству Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области отказал конкурсному управляющему АНО «Агентство инвестиционного развития» (АИР) в признании недействительными трех сделок должника. В том числе законной признана безвозмездная передача 131 квартиры стоимостью почти 400 млн руб. правительству региона. Резолютивная часть решений опубликована в картотеке арбитражных дел.

Также конкурсный управляющий оспаривал договоры дарения денежных средств Агентства инвестиционного развития Челябинской области на сумму более 1 млрд руб., заключенные в 2017–2018 годах с министерством финансов региона. А также договоры 2019-2022 годов по возврату 13,4 млн руб. учредителю АИР – министерству экономического развития области. В удовлетворении всех заявлений об оспаривании сделок должника было отказано.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в конце сентября 2022 года суд открыл в отношении АИР Челябинской области конкурсное производство из-за задолженности перед региональным УФНС на сумму 411,6 млн руб. В рамках рассмотрения заявлений об оспаривании сделок должника суд арестовал 131 квартиру, находящуюся в собственности региона. Большинство квартир — 110 — находятся в микрорайоне Белый хутор поселка Западный Сосновского района. Их в качестве служебного жилья региональные власти выдавали сотрудникам бюджетных учреждений, в том числе театров. Агентство инвестиционного развития получило эту недвижимость от АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» в качестве оплаты при выкупе ценных бумаг. Затем эту недвижимость АИР подарило управделами губернатора и правительства области.

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