Грозовые разряды привели к уничтожению 200 рулонов сена в селе Удмуртии

В Удмуртии в селе Киясово 30 июля в 18:57 загорелась солома на открытой территории. Предварительной причиной пожара называют грозовые разряды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В результате происшествия оказались уничтожены 200 рулонов сена. Общая площадь возгорания составила 80 кв. м.

Напомним, о грозах жителей Удмуртии накануне предупредили в ГУ МЧС по республике. Прежде непогода наблюдалась в регионах ПФО, где от стихии пострадали 520 населенных пунктов.