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обновлено 08:27

Грозовые разряды привели к уничтожению 200 рулонов сена в селе Удмуртии

В Удмуртии в селе Киясово 30 июля в 18:57 загорелась солома на открытой территории. Предварительной причиной пожара называют грозовые разряды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В результате происшествия оказались уничтожены 200 рулонов сена. Общая площадь возгорания составила 80 кв. м.

Напомним, о грозах жителей Удмуртии накануне предупредили в ГУ МЧС по республике. Прежде непогода наблюдалась в регионах ПФО, где от стихии пострадали 520 населенных пунктов.

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