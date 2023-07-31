После реставрации исторический особняк на улице Советской сдадут в аренду

Историческое здание «Дом Третьяковой» в центре Перми после реставрации сдадут в аренду. Об этом сообщил 59.ru со ссылкой на собственника объекта Бориса Кардашова. Какая именно организация займет памятник архитектуры, господин Кардашов не уточнил. По словам собеседника, сейчас он согласует различные вопросы с арендатором здания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграмм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграмм-канал Дмитрия Махонина

В конце 2020 года предприниматель Борис Кардашов купил на торгах здание недостроенной гостиницы и аварийный объект культурного наследия на ул. Советской, 30а и 32. Историческое здание является особняком «Дом Третьяковой». Недвижимость продавалась в рамках банкротства структура бывшей «Камской долины» — ООО «Аклеон». Новый владелец тогда начал восстановление объекта культурного наследия и достройку гостиницы. Разрешение на эти работы было выдано господину Кардашову в декабре 2020 года. По согласованному ранее заключению экспертизы проектной документации, в квартале №37 должен расположиться комплекс зданий площадью 4,6 тыс. кв. м. Новый владелец полностью восстановил здание — отреставрировал кладку, заменил кровлю, переделал внутренние помещения, устроил новые инженерные коммуникации.

В сервисе Kartoteka.ru отмечается, что предприниматель Борис Кардашов занимается подготовкой к продаже, покупкой и продажей собственной недвижимости. Ранее он был совладельцем и руководителем ООО «Синтетикс» (производство электродвигателей, генераторов и прочего). Господин Кардашов может быть сыном бывшего директора пермского зоопарка Людмилы Кардашовой, некоторое время человек с таким именем и фамилией являлся пресс-секретарем зоопарка.