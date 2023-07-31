В Барнауле предпринимателя задержали по подозрению в контрабанде запчастей к БМП

Сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю задержали предпринимателя, который попытался отправить в одну из стран центрально-азиатского региона партию изделий военного назначения. Об этом рассказали в пресс-службе управления.

По данным ведомства, директор фирмы, специализирующейся на поставках промышленного оборудования, намеревался сбыть за рубеж партию запчастей для БМП-1 и БМП-2. «Не обладая лицензией и соответствующим разрешением на вывоз из России данных изделий, осознавая незаконность своих действий, коммерсант организовал отправку комплектующих через транспортную компанию. Сразу после этого он был задержан», — говорится в сообщении УФСБ.

В изъятом почтовом отправлении оперативники обнаружили около полусотни запчастей к БМП десяти наименований. По данным источников «Ъ-Сибирь», за них предприниматель планировал выручить 1,6 млн руб. В гараже, принадлежащем подозреваемому, оперативники также нашли ящики с изделиями для двигателей, генераторы, топливные насосы, поршни в общем количестве свыше 100 штук.

В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о покушении на контрабанду (ст. 30, ст. 226.1 УК РФ). Он дал признательные показания.

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Илья Николаев