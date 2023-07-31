В Хакасии задержали несколько 18-летних наркоторговцев

В Республике Хакасия сотрудники МВД и управления ФСБ задержали организаторов межрегиональной сети по продаже синтетических наркотиков. Как сообщает пресс-служба УФСБ, в ходе оперативных действий были задержаны три молодых человека.

Одним из задержанных оказался 18-летний житель Москвы. Он пытался сбыть около 250 гр запрещенных веществ. Во время обыска на арендуемой им квартире сотрудники транспортной полиции изъяли инструменты для фасовки и упаковки мелких доз запрещенных веществ.

Также были задержаны ещё два пособника подозреваемого. В Минусинском районе неподалеку от ж/д транспорта с поличным был пойман 26-летний житель Саяногорска. Он намеревался сбыть 13 граммов мефедрона, вместе с ним был задержан 18-летний житель Минусинска с 5 граммами аналогичного вещества.

Молодым людям предъявлены обвинения по ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). По этой статье им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что сотрудники управления ФСБ по Новосибирской области изъяли крупную партию синтетического наркотика карфентанила, называемого также «слоновьим транквилизатором». Стоимость запрещенного вещества оценивается более чем в 40 млн руб.

Александр Киселев