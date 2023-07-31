Красноярский «Енисей» уступил на выезде «Тюмени»

«Енисей» потерпел второе поражение подряд в чемпионате Первой лиги. На этот раз красноярские футболисты уступили в гостях «Тюмени».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 79-й минуте со штрафного провел Денис Самойлов. Ранее он выступал за «Енисей».

После трех туров красноярская команда набрала три очка и находится на 11-м месте из 18. Как сообщал «Ъ-Сибирь», новый главный тренер «Енисея» Эдуард Штрейнбрехер был назначен лишь за несколько дней до начала первенства.

В другом матче 30 июля в группе «Золото» Второй лиги омский «Иртыш» в гостях разгромил «Муром» 3:0. Голы на счету Сергея Подоксенова, Андрея Разборова и Артура Шлеермахера. В результате после трех туров сибиряки возглавили турнирную таблицу группы с семью очками.

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Валерий Лавский