Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Блинкен: вызовы ядерной войны и изменения климата нельзя ставить в иерархию

Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал отвечать на вопрос, что, по его мнению, представляет больший вызов — глобальное потепление или ядерная война. По его мнению, потенциальный конфликт, например, должен находиться в центре внимания, но изменение климата представляет экзистенциальную угрозу.

«Мне кажется, нельзя говорить о иерархии. Есть какие-то вещи центральные и на передовой, включая потенциальный конфликт. Но, несомненно, изменение климата, представляет экзистенциальный вызов для всех нас»,— сказал господин Блинкен австралийским журналистам.

Госсекретарь США считает, что перед властями стоит множество задач и нужно уметь решать их одновременно.

По данным Всемирной метеорологической организации, начало июля было самым жарким за всю историю наблюдений. 7 июля зафиксирован новый температурный рекорд: средняя мировая температура достигла 17,24°C, что на 0,3°C выше прежнего рекорда, установленного в августе 2016 года. Июнь 2023-го также был самым теплым за всю историю.

Большая жара

Большая жара

Температурные рекорды в пяти графиках

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...