В Ставрополье один человек погиб, один пострадал при столкновении двух парапланов

В Ставропольском крае произошло столкновение двух парапланов. Один человек погиб, один пострадал.

Столкновение произошло на горе Юца, сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко во «ВКонтакте». По его словам, житель Предгорного округа «не справился с управлением и погиб».

Пострадавший — пилот из Санкт-Петербурга. Он получил «живой ушиб шейного отдела». Петербуржец успел вовремя выпустить запасной парашют. Пострадавшего обследуют врачи, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Леонид Уварчев