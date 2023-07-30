«Краснодар» обыграл «Сочи» и вышел в лидеры Российской премьер-лиги

Футбольный клуб «Краснодар» уверенно переиграл соперников из Сочи в матче второго тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Первый гол «быки» забили в дополнительное время первого тайма: хозяев поля вывел вперед бразильский защитник Кайо, сумевший перехватить мяч у вратаря Николая Заболотного. Второй гол также удалось забить только в добавленное время: на 94-й минуте Джон Кордоба дальним ударом пробил между ног защитнику «Сочи» Вячеславу Литвинову, закатив мяч в ворота.

По итогам матча «Краснодар» возглавил турнирную таблицу, сочинцы находятся на девятом месте. Следующий матч клуб из столицы Кубани проведет 4 августа против «Пари Нижнего Новгорода». «Сочи» 6 августа будет принимать у себя «Ахмат».

Александр Орлов

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