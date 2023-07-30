Основные причины сезонной детской смертности

Как объясняют исследователи, специфическая сезонность детской и подростковой смертности может быть обусловлена характером ее причин — в молодых возрастах большая доля смертей вызвана внешними причинами, для которых пиковые значения смертности приходятся на теплое время года (например, для самоубийств пик приходится на май, для транспортных травм — на август—сентябрь, для повреждений с неопределенными намерениями — на июнь—сентябрь). Например, в 2019 году доля самоубийств, транспортных травм и смертей с неопределенными намерениями в смертности мужчин в возрасте 10–14 лет составляла 31%, а в возрасте 15–19 лет — 52%. Для женщин доля этих трех причин также была высока: 26% в возрасте 10–14 лет и 48% в возрасте 15–19 лет. Кроме того, распространенными причинами смерти от несчастных случаев в этих возрастах бывают «случайное утопление» и «падение с одного уровня на другой» (соответственно 5% и 2% всех смертей мужчин в возрасте 10–14 лет, а также 3% и 2% всех смертей мужчин в возрасте 15–19 лет), которые также могут иметь летнюю сезонность.

Анастасия Мануйлова